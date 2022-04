ROSAIA: “Brutto colpo. Non ho parole per ringraziare i tifosi. Catania esperienza importante sotto ogni punto di vista”

Una mazzata tremenda per Catania ed il Catania, l’esclusione della squadra dal campionato. Torna sull’argomento il centrocampista Giacomo Rosaia, grande protagonista tra le fila rossazzurre, ai microfoni di tuttoc.com:

“Si è trattato di una brutto colpo, in una stagione contraddistinta da una miriade di situazioni molto particolari. Fino a quel momento eravamo riusciti a superarle tutte, riuscendo a disputare un ottimo campionato. Ci preparavamo a chiudere la stagione con il sogno di centrare i playoff, assolutamente meritato per tutti i sacrifici fatti poi è arrivata questa mazzata. C’è stata davvero coesione, questo per merito del mister che ci ha guidato in maniera eccezionale, ottenendo come dicevo prima a risultati incredibili. Eravamo pronti ad affrontare la partita con il Latina poi si è fermato tutto”.

“Abbiamo fatto un pranzo pochi giorni fa per stare insieme e sdrammatizzare quanto avvenuto. E’ stata l’occasione per scherzare e ridere insieme, passare qualche ora, poi quando è arrivato il momento di salutarci l’emozione e la commozione ha preso decisamente il sopravvento, onestamente è stata dura”.

“I tifosi? Sinceramente non ho parole per ringraziarli, ci sono stati vicini in ogni modo e sicuramente io con la mia famiglia li porteremo per sempre nel cuore. Ci hanno fatto sentire come uno di loro permettendoci di inserirci e adattarci a questa realtà. A livello personale è stata una buona stagione sul piano squisitamente tecnico, nell’ultimo periodo ho fatto il capitano, per me è stato un onore farlo considerato tutti coloro che mi hanno preceduto. Credo di averlo fatto nel migliore dei modi, rappresentando una maglia di una città importante per tutta Italia. Sono consapevole di quanto sia stata importante nel mio bagaglio professionale l’esperienza vissuta a Catania sotto ogni punto di vista”.

