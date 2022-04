SERIE C – Arleo (all. Potenza): “Catania, ho fatto un sogno e si è avverato”

Permanenza in Serie C ormai praticamente in archivio per il Potenza, dopo il successo conseguito sul campo della Turris. L’allenatore rossoblu Pasquale Arleo, a questo proposito, aggiunge un particolare riferito all’esclusione del Catania dal campionato (ma parla erroneamente di fallimento): “Oggi posso dire che avevo fatto un sogno. Martedì dissi a Peppe Lolaico (Team Manager) che entro sabato sarebbe fallito il Catania, la Vibonese avrebbe perso a Campobasso, l’Andria a Picerno, la Paganese a Castellamare di Stabia e che noi, vincendo a Torre del Greco, ci saremmo salvati. Il sogno si è avverato. A tutti dico, «sognate perchè è bello sognare»”.

