SERIE C – Caffo (Pres. Vibonese) ribadisce: “Non c’è nulla di vero su un mio interesse per il Catania”

Il Presidente della Vibonese Pippo Caffo torna sull’ipotesi dei giorni scorsi legata ad un eventuale interesse per il Catania, ribadendo il proprio impegno con il club calabrese. Ecco quanto evidenziato da vibosport.it: “E’ apparsa una mia intervista nella quale rispondendo a una domanda sul futuro del calcio a Catania mi è stata attribuita una volontà ad investire in Sicilia. Nulla di vero, il giorno dopo su quella testata ho fatto una precisazione, perchè io sono e resto il presidente della Vibonese. Ho preso un impegno e intendo portarlo avanti. Chiedo soltanto si tifosi di starci vicini come purtoppo non è avvenuto quest’anno”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***