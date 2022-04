SERIE C: dal caso Catania alle vicende Foggia e Juve Stabia, classifica nuovamente riscritta

Non c’è pace per il girone C di Serie C, la cui classifica viene nuovamente riscritta. Dopo il caos determinato dalla vicenda Catania, attraverso la quale le squadre che hanno incamerato punti contro i rossazzurri hanno subito l’annullamento degli stessi, l’extra campo produce ulteriori cambiamenti.

La Juve Stabia ha ricevuto la sanzione di due punti di penalità dalla Corte Federale D’Appello per il mancato pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo marzo-ottobre 2021 e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo giugno-ottobre 2021 e comunque per non aver comunicato alla CO.VI.SO.C, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS sopra indicati. Non solo, il Foggia ha ottenuto l’annullamento della penalizzazione (-2) inflitta per il ritardo nella presentazione dell’atto di acquisto delle partecipazioni societarie e nella produzione del certificato dei carichi pendenti. Adesso il Foggia è al settimo posto ed aritmeticamente ai playoff, mentre la Juve Stabia potrebbe non disputare gli spareggi promozione.

Ecco, nel dettaglio, la classifica aggiornata:

Bari 74 Catanzaro 64 Avellino 64 Palermo 63 Virtus Francavilla 56 Monopoli 56 Foggia 51 Monterosi 51 Turris 49 Picerno 49 Juve Stabia 46 Campobasso 43 Latina 42 ACR Messina 39 Taranto 38 Potenza 36 Fidelis Andria 30 Paganese 26 Vibonese 21

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***