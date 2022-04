SERIE C: girone C concluso, Palermo terzo e Avellino quarto. Ecco tutti i verdetti

Si è disputata l’ultima giornata del girone C di Serie C. C’era attesa per conoscere i verdetti legati alla zona playoff. Ebbene il Catanzaro è riuscito a difendere il secondo posto dagli assalti di Avellino e Palermo, con i rosanero che, vincendo a Bari, si collocano in terza posizione approfittando del ko degli irpini in quel di Foggia. Biancoverdi che, dunque, scivolano al quarto posto. Disputeranno gli spareggi promozione anche Monopoli, Virtus Francavilla, Turris, Monterosi Tuscia e Picerno. Fidelis Andria e Paganese ai playout, Vibonese in Serie D. Messina, Potenza e Taranto salve.

Riportiamo di seguito i risultati e la classifica finale:

RISULTATI

Bari 0-2 Palermo (25′ Floriano, 58′ Brunori)

Campobasso 1-1 Potenza (5′ Cuppone, 69′ Bolsius)

Foggia 2-0 Avellino (7′ Merola, 54′ Curcio)

Juve Stabia 4-0 Virtus Francavilla (18′ Stoppa, 61′ Stoppa, 83′ Erradi, 92′ Caldore)

Monopoli 2-1 Fidelis Andria (19′ Piccinni, 42′ Tulli, 88′ Borrelli)

Monterosi Tuscia 0-1 Latina (45′ Rosseti)

Picerno 2-2 Taranto (19′ Giovinco, 33′ De Cristofaro, 59′ Reginaldo, 74′ Santarpia)

Turris 4-2 Paganese (37′ Leonetti, 40′ Santaniello, 48′ Tommasini, 49′ Tommasini, 65′ Leonetti, 92′ Leonetti)

Vibonese 0-3 Catanzaro (37′ Sounas, 68′ Bombagi, 88′ Bombagi)

CLASSIFICA

1. Bari 75

2. Catanzaro 67

3. Palermo 66

4. Avellino 64

5. Monopoli 59

6. Virtus Francavilla 56

7. Foggia 54

8. Turris 52

9. Monterosi Tuscia 51

10. Picerno 50

11. Juve Stabia 49

12. Latina 45

13. Campobasso 44

14. ACR Messina 39

15. Taranto 39

16. Potenza 37

17. Fidelis Andria 30

18. Paganese 26

19. Vibonese 21

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***