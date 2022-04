SERIE C – Mignani (all. Bari): “Caso Catania, Lega Pro ha perso credibilità”

Il pensiero del tecnico del Bari Michele Mignani sull’esclusione del Catania dal campionato di Serie C a poche giornate dalla fine. Ecco quanto evidenziato da tuttobari.com: “La gestione della questione Catania ha falsato il campionato: non si può togliere una squadra a tre giornate dalla fine e praticamente viene premiato quello che non ha fatto i punti con il Catania. Non so come altrimenti avrebbero potuto gestirla, ma è un dispiacere perchè la Lega Pro in questa situazione ha perso credibilità”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***