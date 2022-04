SERIE C: VAR dalle semifinali playoff, la speranza è di averlo anche in campionato

A partire dalle semifinali playoff di questa stagione, anche la Serie C usufruirà dell’ausilio del Var. “Finalmente anche noi potremo contare sull’utilizzo del Var. Era un nostro obiettivo e queste prime 6 partite di sperimentazione ci saranno d’aiuto, perché speriamo di poterlo poi avere per tutto il campionato – le parole del numero uno della Lega Pro Francesco Ghirelli – Nella cabina di regia del Var ci saranno arbitri di A e B in attesa che quelli della Can C possano poi fare dei corsi specifici per avere la formazione necessaria su come usare il Var. Ringraziamo il presidente della Figc Gabriele Gravina e il presidente dell’Aia Alfredo Trentalange per il loro appoggio e la condivisione di questo progetto. Si lavorerà per la formazione e per vedere cosa fare nel prossimo campionato”.

La speranza, dunque, è che lo strumento del VAR possa essere introdotto anche nel corso del campionato di Serie C 2022/23. Ma non sarà semplice. “Ci stiamo pensando, ma è un problema di soldi – disse lo stesso Ghirelli due mesi fa – E’ complicato perché si dovrebbe agire rapidamente”.

