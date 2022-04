SERIE D: Acireale e Trapani travolgono Biancavilla e Troina

Alcune squadre del girone I di Serie D sono scese in campo per i recuperi delle rispettive partite. L’Acireale domina in lungo e in largo il derby di Biancavilla, vinto con il pesante passivo di 1-6. L’ex attaccante del Catania Ricciardo segna addirittura quattro reti; Russo e Viglianisi gli altri marcatori granata. Di Spadoni l’unico gol dei padroni di casa, sempre più a rischio retrocessione. L’Acireale, invece, si porta a -5 dalla capolista Gelbison con due partite in meno rispetto alla formazione campana (Cavese al secondo posto a quota 67 ma con tre gare in più disputate rispetto agli acesi).

Il Trapani travolge per 9-0 il malcapitato Troina: quattro marcature portano la firma di Bonfiglio. Musso (doppietta), Santarpia, Russo e De Felice completano il festival del gol trapanese. Bastano, invece, le realizzazioni di La Monica e Chianese al Real Aversa per archiviare la pratica Lamezia Terme (2-0). Pari con gol fra Licata e Cittanovese: 2-2 il risultato finale. Candiano e Orlando trovano la via del gol tra le fila del Licata. Battimili e Bonanno i marcatori ospiti.

CLASSIFICA

Gelbison 68 Cavese 67 Acireale 63 Lamezia Terme 59 S. Agata 52 Cittanovese 49 Paternò 45 Real Aversa 42 Santa Maria Cilento 41 Licata 41 Trapani 39 Portici 38 San Luca 37 Sancataldese 30 Castrovillari 28 Giarre 28 Rende 27 Troina 16 Biancavilla 14

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***