SPOGLIATOI PULITI – Sbugiardato il Potenza, che rimuove il post polemico

E’ successo di tutto e di più al termine dell’incontro Potenza-Catania. Il gol di Piccolo al 95′ con cui gli etnei sono riusciti a pareggiare i conti, ha fatto andare su tutte le furie i lucani, in particolare il Presidente Salvatore Caiata.

Prima le accuse d’inciviltà rivolte al Calcio Catania fotografando le foto dello spogliatoio riservato agli ospiti in condizioni non ottimali. Poi le dichiarazioni al vetriolo di Caiata (rimosse dalla pagina Facebook ufficiale), la risposta del Catania che ha fotografato le scene da far west dell’immediato post gara (con lo stesso Caiata protagonista) e la nota stampa del Direttore Sportivo Maurizio Pellegrino che parla di “provocazioni inaccettabili e vergognose” ricevute dai rossazzurri. Precisando che le foto degli spogliatoi erano state scattate prima che gli stessi fossero ripuliti dai giocatori rossazzurri. Sbugiardata la versione del club lucano che, infine, ha rimosso il post polemico pubblicato su Facebook. Tutto incredibile. Tutto vero. Lo “spettacolo” della Serie C è anche questo.

FOTO SPOGLIATOI PULITI (si ringrazia il Calcio Catania per la gentile concessione degli scatti):

