STAMPA EMILIANA: “Sipos, SPAL fiuta affare. Periodo di prova”

“C’è un nuovo attaccante a disposizione di mister Venturato, ma non sarà disponibile nelle ultime giornate di campionato. Anzi, per il momento non è nemmeno tesserato per il club biancazzurro. Si tratta di Leon Sipos, centravanti croato classe 2000 che questa stagione era in prestito al Catania (con diritto di riscatto dai lettoni dello Spartaks Jurmala)”. E’ quanto riportano i colleghi de Il Resto del Carlino. “Sipos, che per caratteristiche fisiche e tecniche è stato paragonato a Dzeko – si legge – ha realizzato sette reti in serie C, ma dopo l’esclusione del Catania dal campionato (in seguito alla cessazione dell’esercizio provvisorio del club siciliano) si è ritrovato a spasso. Così, la Spal ha fiutato l’affare e gli ha aperto le porte del centro sportivo Gibì Fabbri per un periodo di prova. Se la punta cresciuta nella Dinamo Zagabria riuscirà a convincere lo staff tecnico, la società di via Copparo potrebbe quindi assicurarsi un attaccante di prospettiva con largo anticipo”.

