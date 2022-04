STAMPA LUCANA: “Delusione Potenza, tensione Caiata. Piccolo beffa i rossoblu”

Vediamo come la stampa lucana commenta il 2-2 finale maturato allo stadio “Alfredo Viviani” tra Potenza e Catania.

Il giornale online potenzanews.net parla di “partita complicata” per la squadra di casa e di “due punti persi proprio all’ultimo istante con molta tensione anche da parte del Presidente Caiata”. Potenzarossoblu.it, invece, titola “Piccolo gela il Viviani” pubblicando una foto che ritrae lo stesso attaccante rossazzurro in azione.

Tuttopotenza.it, malgrado il Catania abbia sbugiardato la società rossoblu dimostrando di avere ripulito gli spogliatoi (il Potenza Calcio ha poi rimosso il post), scrive: “Non ci saremmo mai aspettati che una società “blasonata”, termine in questo caso abusato, con giocatori importanti potesse offendere tutti i crismi di civiltà, educazione che lo sport ha nei propri valori. Le immagini che riportiamo sono i “ricordi” sbeffeggianti e i danni che hanno subito gli spogliatoi ospiti del Viviani…”.

TGR Basilicata rileva: “Delusione Potenza, pareggio 2-2 con il Catania” dopo che Ricci aveva realizzato il gol del sorpasso dal sapore di “impresa”, ribaltando momentaneamente il risultato.

“Potenza beffato dal Catania in zona recupero”, scrive infine basilicatanotizie.net evidenziando in maniera particolare come “un secondo tempo superlativo e un Cuppone di altra categoria” non siano bastati affinchè il Potenza incamerasse i tre punti. “Catania che non si arrende ma il deficit mentale e fisico si fa sentire”, tuttavia quando tutto sembrava finito, ecco “la beffa del pareggio: palla della disperazione che arriva sul secondo palo sulla destra, Piccolo al volo di destro la rimette in mezzo e trova incredibilmente la porta”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***