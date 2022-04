TORRE DEL GRIFO: Catania, anche Under 15 e Under 17 si alleneranno

All’interno del quotidiano La Gazzetta dello Sport si legge che, oltre al Catania Femminile, anche i giovani del vivaio del Calcio Catania si alleneranno a Torre del Grifo. Under 17 e Under 15 torneranno al Village in settimana per continuare a prepararsi in vista di un futuro che dovrà essere tutto ancora deciso. Chi è interessato a rilanciare il calcio a Catania dovrà varcare le porte del Palazzo di Città per incontrare l’interlocutore che dovrà poi decidere sulla validità del progetto e sulla consistenza economica del piano industriale.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***