TORRE DEL GRIFO: la squadra prosegue gli allenamenti, aspettando il Tribunale

Si è conclusa la seconda giornata di lavoro a Torre del Grifo. Martedì i ragazzi di Mancini hanno sostenuto nel pomeriggio il primo allenamento settimanale caratterizzato da una sessione in palestra e gioco di posizione in campo; in seguito, i calciatori schierati fin dall’inizio a Potenza si sono dedicati al lavoro aerobico, gli altri rossazzurri hanno disputato una partitella con la Primavera. La preparazione è proseguita quest’oggi, mercoledì 6 aprile, in mattinata svolgendo esercizi in palestra, un programma di lavoro atletico, esercitazioni di natura tecnica e approfondimenti tattici con la disputa di un mini torneo a tre squadre. Inevitabilmente però la testa è rivolta soprattutto verso il verdetto del Tribunale, chiamato a decidere sull’eventuale decadimento dell’offerta di Benedetto Mancini e la gestione dell’esercizio provvisorio, se mantenerlo, prorogarlo o cessarlo. In quest’ultimo caso si determinerebbe l’esclusione del Catania dal campionato. Il tutto quando mancano pochissime giornate alla conclusione della regular season. L’attesa continua, il Palazzo di Giustizia dovrebbe sciogliere le riserve dopo la Camera di Consiglio della sezione fallimentare. Non è facile lavorare in questa condizione d’incertezza che, purtroppo per i rossazzurri, si protrae da tempo. Ma intanto il gruppo non molla la presa e prepara il match casalingo con il Latina. Fino a venerdì sono previste sedute mattutine, sabato la rifinitura pomeridiana.

