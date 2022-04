TORRE DEL GRIFO: la squadra ha sostenuto il terzo allenamento settimanale

Il Catania ha svolto in mattinata, a Torre del Grifo, il terzo allenamento settimanale: completata una sessione di prevenzione e attivazione in palestra, il gruppo rossazzurro – che ha festeggiato il compleanno di Antonio Piccolo (34 anni) – si è dedicato in campo ad esercitazioni tattiche, disputando infine partite a tema con particolare attenzione alle fasi di transizione. La squadra di mister Baldini, dunque, continua a lavorare in funzione del confronto casalingo con il Latina fissato per domenica pomeriggio. Non arriva ancora, però, il provvedimento del Tribunale chiamato a decidere sull’eventuale decadenza dell’offerente Benedetto Mancini e la gestione dell’esercizio provvisorio, al momento vigente fino al 19 aprile.

