TRIBUNALE DI CATANIA: “Lunedì 4 aprile termine per procedere alla eventuale stipula dell’atto di trasferimento”

Nota stampa Tribunale di Catania

Trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale, si comunica che in data odierna il collegio della sezione fallimentare del Tribunale di Catania ha assunto il seguente provvedimento:

“… omissis …

ritenuto che – ai fini di valutare la permanenza delle condizioni dell’esercizio provvisorio per come disposto (sino al 19.4.2022) – il contemperamento di tutti i superiori profili, tenuto conto del sindacato che è chiamato a operare il Tribunale in considerazione del richiamato quadro normativo anche alla luce del contenuto dell’avviso di vendita, impone l’individuazione del termine del 4/4/2022 perchè i curatori relazionino su quanto da questi evidenziato e, ove possibile, procedano alla stipulazione dell’atto di trasferimento;

… omissis …

P.Q.M.

Manda i curatori per gli adempimenti meglio specificati in parte motiva entro il termine del 4.4.2022.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 01/04/2022.

Il Presidente

(Dott. Mariano Sciacca)”.

