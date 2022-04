VERSO POTENZA-CATANIA: Stancampiano vince il ballottaggio con Sala?

Continua l’alternanza a difesa dei pali rossazzurri. Ad Avellino mister Baldini ha rispolverato Stancampiano, il quale ha preso il posto di Sala dopo la cinquina di Foggia in cui l’ex portiere della Reggina non si è dimostrato esente da colpe. Al “Partenio”, invece, il Catania è riuscito a mantenere inviolata la propria porta firmando un’impresa, con Stancampiano che, al netto di un paio d’incertezze in uscita, ha fornito un valido contributo alla causa effettuando qualche intervento determinante. Al cospetto del Potenza, Stancampiano potrebbe vincere il ballottaggio con Sala venendo riproposto in porta dal 1′. Come dichiarato recentemente dallo stesso portiere palermitano, giocherà chi merita. A Baldini il compito di decidere su chi puntare domenica.

