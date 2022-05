CALCIO CATANESE: questura emette 5 Daspo relativamente a due partite dilettantistiche

Il Questore di Catania, al termine dell’istruttoria curata dalla Divisione Anticrimine, ha emesso cinque misure di Prevenzione del Daspo di cui alla Legge n. 401/89 e successive modifiche, relative a 2 partite di calcio dilettante, per episodi di violente aggressioni ai danni degli arbitri, in particolare: “Atletico Picanello – Real Trinacria”, valevole per il campionato provinciale Figc Lega Nazionale Dilettanti “Giovanissimi Under 15”, disputatasi nel pomeriggio del 7.3.2022, nel campo sportivo denominato “Velletri” di Catania; “San Giorgio Catania – Ragazzini Red”, valevole per il Campionato Figc “Terza Categoria”, disputatasi l’8.5.2022, alle 15, nel campo sportivo denominato “La Valle” di San Giovanni Galermo.

In particolare, i provvedimenti sono stati emessi nei confronti di A.P. di 36 anni e S.S. di 31 anni, in quanto, in qualità di dirigenti sportivi della società Atletico Picanello, per tutta la durata dell’incontro di calcio “Atletico Picanello – Real Trinacria”, tenevano una condotta minacciosa, aggressiva e intimidatoria nei confronti del direttore di gara e del Tutor, contribuendo ad esasperare gli animi dei giocatori della sua squadra fino a quando, uno di quest’ultimi, di appena 13 anni, dopo la decisione arbitrale di sospendere l’incontro di calcio, colpiva l’arbitro con pugno all’addome. Quest’ultimo, riusciva, con non poche difficoltà, a rifugiarsi negli spogliatoi e, subito dopo, mentre si accingeva a lasciare il campo sportivo a bordo dell’autovettura per recarsi in Pronto Soccorso, veniva inseguito da diversi scooter con a bordo dei giovani, verosimilmente sostenitori della squadra dell’Atletico Picanello, che per diverse centinaia di metri continuavano ad insultarlo e minacciarlo costringendolo, praticamente, a fuggire dal quartiere Picanello. I predetti sono stati destinatari di Daspo della durata, rispettivamente, di 2 anni e 1.

