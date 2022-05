CALCIO IN PROVINCIA: Paternò e Giarre vincono i derby, il Mazzarrone attende in finale playoff il Gela

Finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nelle categorie inferiori. In Serie D, un gol ad inizio ripresa messo a segno da Dama permette al Paternò di aggiudicarsi il derby con l’Acireale davanti a circa 500 spettatori (trasferta vietata ai tifosi acesi). I padroni di casa dimostrano di crederci di più, al cospetto di un Acireale che cala vistosamente nel secondo tempo. Il derby Biancavilla-Giarre viene vinto dalla formazione giarrese per 4-1. Di Licciardello l’unica realizzazione a firma dei padroni di casa; Agudiak, Cannavò, Arcidiacono e Cocimano in gol tra le fila della squadra di Cacciola. Vittoria senza troppi sforzi per il Giarre che spera ancora di potere raggiungere la salvezza senza passare dai playout.

In Promozione girone C fa festa il Calatabiano che, infliggendo un sonoro 3-0 al Don Bosco, vince lo spareggio salvezza condannando gli ennesi alla retrocessione in Prima Categoria. Decisive le reti di Di Mauro, Contarino e Mannino. Nel gruppo D del campionato Promozione, invece, lo Sporting Eubea crolla sotto i colpi del Gela (1-4): gelesi trascinati dagli acuti di Iannizzotto (doppietta), Romano e Navanzino. Il gol di Lo Presti serve alla compagine casalinga per rendere meno pesante il passivo. Sarà dunque il Gela l’avversario del Mazzarrone nella finale playoff del girone D.

