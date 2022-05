CALCIO SICILIANO: gli etnei dell’Academy Katane School campioni regionali Under 17

Un sorriso per le città di Palermo e Catania per l’esito delle due finali dei campionati giovanili regionali, grazie ai successi del Calcio Sicilia (U15) e dell’Academy Katane School (U17). I rosanero hanno superato i cugini del Buonpastore per 3-1; gli etnei, invece, hanno avuto, la meglio sui bravi e volenterosi pari età della Panormus, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari e, poi, dei supplementari con conseguenti calci di rigore favorevoli all’Academy Katane School che si è aggiudicata l’alloro regionale per la prima volta nella sua storia. Teatro dell’ultimo atto della competizione è stato lo stadio “Provinciale” di Trapani.

Il presidente del Cr Sicilia Sandro Morgana commenta: “Sono particolarmente soddisfatto dell’esito delle due finali: oggi ha vinto lo sport e il Fair play in campo e fuori. Ringrazio tutti per la riuscita dell’evento sportivo: dal Libero Consorzio di Trapani, al Comune di Erice, all’Aia, allAic, alla Delegazione di Trapani e per la grande disponibilità il Trapani calcio. Auguro alle due squadre giovanili qualificate per la fase nazionale di portare in alto i colori della Sicilia”, le parole riprese dal Giornale di Sicilia.

