CATANIA BEACH SOCCER: confermato Bê Martins, 16 trofei in bacheca per lui

Altro rinnovo importante in casa Catania Beach Soccer. La società rossazzurra ha confermato Bernardo Barral Martins Santos, meglio noto come Bê Martins, brasiliano di nascita e naturalizzato portoghese. “Emozione troppo grande, quella di ritornare a Catania dove mi sento a casa e ben voluto da società, staff e compagni – le parole di Bê Martins – Non vi è altro obiettivo se non quello di ripagare la fiducia del Club per aggiungere trofei e vittorie ovunque saremo chiamati a scendere in campo”.

Bê Martins ha già vestito la maglia rossazzurra nel 2014 contribuendo in maniera sostanziale alle vittorie della scorsa stagione in Supercoppa e Coppa Italia. Sedici i trofei nella personalissima bacheca di Bê Martins che, con la Nazionale portoghese, ha vinto due FIFA Beach Soccer World Cup (2015, 2019), tre Euro Beach Soccer League (2015, 2019, 2020) e tre Mundialito (2016, 2017 e 2018). Nondimeno i successi con i club: con il Braga e con la Lokomotiv Mosca ha scritto la storia del Beach Soccer vincendo tre Euro Winners Cup (2017, 2018 e 2019) e altrettanti Mundialito per Club nel 2017, 2019 e 2020.

