CATANIA BEACH SOCCER: ingaggiato Nisi, confermatissimo Zurlo

Catania Beach Soccer che si appresta ad affrontare la stagione 2022/23. Il 17 giugno sfiderà in campionato la Sicilia BS. Intanto la squadra del Presidente Giuseppe Bosco, che punterà ad essere competitiva su tutti i fronti, prende forma. Il club ha annunciato nelle ultime ore anche l’ingaggio del difensore Fabio De Nisi, lo scorso anno al Terracina e cresciuto tra le file del Lamezia Beach Soccer. “Ovviamente sono molto contento ed entusiasta di far parte di un organico così forte come il Catania Beach Soccer, basti vedere tutti i campioni che ne fanno parte – le parole di Nisi – Non vedo l’ora di allenarmi e giocare con loro. Darò il massimo per dare una mano nel raggiungere gli obiettivi prefissati”. Confermatissimo in rossazzurro, invece, la bandiera Emmanuele Zurlo. “Questa è la mia ottava stagione al Catania Beach Soccer – afferma – Mi sento come a casa, indossare questa maglia è motivo di grande orgoglio. Riguardo ai programmi e agli obiettivi non ci nascondiamo, ne vogliamo assolutamente farlo. Proveremo a vincere tutto”.

