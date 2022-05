CATANIA SOCIAL – Nostalgia Russotto: “Mi mancate, leoni”

Una foto su Instagram che ritrae la squadra al termine di una delle partite disputate in questo campionato allo stadio “Angelo Massimino” con una scritta: “Mi mancate leoni”. Momenti di nostalgia per Andrea Russotto, ripensando alla stagione rossazzurra conclusa anticipatamente, quando mancavano pochissime giornate al termine. Una ferita che tifosi e giocatori portano ancora dentro. Perchè quella squadra credeva davvero nella possibilità di chiudere il campionato in zona playoff, sognando di vivere gli spareggi da protagonista. Invece il Tribunale, interrompendo l’esercizio provvisorio, e la FIGC radiando il Calcio Catania dai ranghi federali, hanno ostacolato la corsa della truppa di mister Baldini.

Fa male che nessuno abbia mosso un dito per salvare il Catania ed il calcio professionistico. E fa ulteriormente male vedere altre formazioni del campionato di Serie C lottare per lo stesso sogno che inseguiva il Catania, alcune delle quali beneficiando dell’esclusione dell’Elefante con un piazzamento in classifica migliore. Ma i tifosi non dimenticheranno mai il legame che si era instaurato con un gruppo che ha sempre onorato e sudato la maglia, al netto delle difficoltà.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***