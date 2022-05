DALLA CITTA’: domenica torna ‘Lungomare Fest’, chiusura al traffico e tante iniziative

Si rinnova l’appuntamento a Catania con ‘Lungomare Fest’ domenica 15 maggio chiudendo il traffico del fronte mare di Catania, pedonalizzato dalle 10 alle 20 da piazza Europa fino a quasi piazza Mancini Battaglia. Sarà anche il debutto del borgo di San Giovanni Li Cuti pedonalizzato, con l’entrata in funzione delle telecamere per sanzionare i non autorizzati al transito. ‘Lungomare Fest’ prevede eventi di solidarietà̀, prevenzione per la salute, mobilità sostenibile, cultura, balli e mini-spettacoli per l’intera giornata.

Varato anche il piano del divieto di transito per tutti i veicoli dalle 10 alle 20 a eccezione di residenti (diretti alle autorimesse o alle aree private), mezzi di polizia e di soccorso (in servizio urgente di emergenza), mezzi per il servizio di raccolta dei rifiuti (solo per servizio nel lungomare), velocipedi, taxi e veicoli privati diretti alle strutture alberghiere all’interno dell’area, ai veicoli diretti al parcheggio ‘Europa’ e all’area interna del Porto Rossi, con ingresso e uscita esclusivamente dal varco di piazza Europa. Ingresso consentito inoltre ai mezzi diretti nel porto di Ognina per le operazioni di rimessaggio (con ingresso da via Parrocchia e uscita da viale Artale Alagona).

