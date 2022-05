ESCLUSIVA – Millesi: “A Catania tanti imprenditori stanno a guardare. Lavorerei anche gratis per i colori rossazzurri”

Ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com, il catanese ed ex calciatore rossazzurro in Serie A, Ciccio Millesi, parla del momento attuale vissuto dalla città etnea sul fronte calcistico:

“Purtroppo la città vive un momento di forte tensione – ammette Millesi -. Questa cosa mi lascia un po’ perplesso perché parliamo di una città che si chiama Catania con un bacino di utenza abbastanza grande, ma intanto ci troviamo in questa situazione. È sintomo che il calcio italiano sta vivendo un momento di difficoltà. Non dimentichiamo che il calcio qui a Catania è fondamentale non solo a livello sportivo ma anche socio-economico. Credo che socialmente stiamo perdendo parecchio e mi stupisce che succeda questo a una piazza come Catania con tantissimi imprenditori che stanno a guardare uno scenario negativo per la città. Sul piano politico viviamo una situazione drammatica e questo non fa altro che aumentare i problemi in ambito calcistico ma, soprattutto, cittadino. Ci sono diverse problematiche che purtroppo stiamo affrontando e non aiutano”.

“Da ragazzino promisi ai miei genitori che alla maggiore età se non fossi stato tra i professionisti avrei abbandonato. A 17 anni mi trovavo già in C1. Promisi pure che avrei indossato la maglia della mia città in Serie A e così fu. Ora il mio obiettivo è questo: tra 5 anni vorrei allenare in Serie B. Sembrerò presuntuoso ma ho già perso parecchi anni della mia carriera, certamente non per demerito mio. Posso però dire che il mio prossimo obiettivo è quello. Certo, se fosse con la maglia del Catania sarebbe il massimo”.

“Un futuro qui? Anche gratis. E’ stata una fortuna indossare questa maglia da giocatore ma ho avuto la sfortuna di trovarmi in una situazione non consona per permettere che io potessi contribuire per la mia città. Ci sono stati diversi problemi che me lo hanno impedito. Ho parecchio rammarico, però posso garantire che la voglia è tanta. C’è tanta voglia di rivincita soprattutto per questi colori. Nella mia carriera a livello calcistico il Catania è sempre stato nei miei pensieri ma oggi ciò che conta è che la città possa rilanciarsi indipendentemente da chi avrà dei ruoli in un nuovo Catania. Vorrei tanto contribuire per questa maglia e questi colori e sono certo che prima o poi ci riuscirò. Intanto pensiamo al presente e salvaguardiamo lo sport, il calcio: pane quotidiano per la nostra città e per i nostri tifosi”.

