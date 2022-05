EX ROSSAZZURRI – Angelozzi: “Piazze come Catania vogliono vincere sempre, ma serve tempo…”

Catanese ed ex Catania, ai microfoni di Radio Punto Nuovo Guido Angelozzi, attuale Direttore Sportivo del Frosinone, fa alcune riflessioni: “Ci sono piazze che vogliono vincere sempre, ogni anno. Abbiamo visto in passato anche a Bari e altrove, mugugnare dopo anni dove non si era vinto. Io sono di Catania, ho lavorato in piazze calde del Sud, Bari, Catania, dove ti chiedono di vincere ogni anno e programmare è complicato. Bisogna invece dare tempo di lavorare. Perchè al Sudtirol sono riusciti a programmare in 3 anni? Perché lì non c’è la pressione di dover vincere per forza”.

