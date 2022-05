EX ROSSAZZURRI: buone notizie per Mihajlovic, dimesso dall’ospedale

Buone notizie per l’ex allenatore del Catania Sinisa Mihajlovic. Dopo 34 giorni è uscito dall’Ospedale Sant’Orsola in cui era ricoverato dal 29 marzo scorso per combattere una possibile insorgenza legata alla leucemia. I valori e le analisi a cui è stato sottoposto hanno dato segnali buoni e confortanti, tanto da consentirgli il rientro a casa a Roma.

Tra qualche giorno Miha farà ritorno a Bologna e a Casteldebole dai suoi ragazzi, per guidarli nel finale di stagione. Da quando Mihajlovic non siede in panchina, il Bologna non ha più perso incamerando dieci punti contro Milan, Sampdoria, Juventus, Udinese, Inter e Roma.

“Qui non mi fanno più uscire perché dicono che senza di me non perdete mai”, aveva scherzato Miha giovedì scorso con la squadra che era andato a trovarlo sotto la finestra del Sant’Orsola. Adesso è arrivata una lieta notizia, confermata dallo stesso club rossoblu tramite nota stampa: “Nella giornata di oggi – si legge – Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola, in buone condizioni generali. Forza Mister, siamo con te!”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***