EX ROSSAZZURRI – Lucarelli: “Lo spirito di rivalsa e l’amore dei tifosi spingeranno Catania verso il grande calcio”

L’ex allenatore del Catania Cristiano Lucarelli, attualmente seduto sulla panchina della Ternana, commenta lo scenario incerto in casa rossazzurra ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ricordando il suo rapporto speciale con la gente: “Non passano più di tre mesi e con mia moglie torniamo a Catania. La città è entrata nel nostro cuore, abbiamo tanti amici e un po’ di tristezza per l’assenza del calcio dalle categorie professionistiche. I catanesi sono come l’araba fenice, risorgono dalla polvere, come nel 1993. Lo spirito di rivalsa e l’amore dei tifosi spingeranno il Catania verso il grande calcio. Chiunque dovesse arrivare dovrà essere sincero con la piazza: la storia del Catania lo merita. Mi auguro possa palesarsi un gruppo solido, per ripartire servono rispetto, trasparenza e soldi. Un ricordo indelebile? La colletta dei tifosi per affrontare una trasferta, un gesto emozionante, ho toccato con mano la loro passione”.

