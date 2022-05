EX ROSSAZZURRI – Mezavilla: “Catania, c’era una bella comitiva. Purtroppo non ho seguito il consiglio di restare…”

Vi ricordate di Adriano Mezavilla? Il centrocampista brasiliano ora in forza al Sorrento fu, anni fa, un giocatore di proprietà del Catania. Il calciatore racconta, ai microfoni di seried24.com, di avere un piccolo rammarico risalente proprio all’esperienza vissuta ai piedi dell’Etna in Serie A, decidendo di lasciare la sponda rossazzurra della Sicilia per giocare con più continuità: “Volevo giocarmi le carte e magari, perché no, debuttare con i siciliani in Serie A. Purtroppo per giocare con continuità non ho seguito le indicazioni del mio allenatore, Walter Zenga, e sono andato via. Non ho seguito il suo consiglio, ero comunque un ragazzo giovane, e ho accettato il Perugia, che si trovava in C. Sono andato via dal Catania dei vari argentini: Papu Gomez e Barrientos, tra questi. Erano sempre insieme, parlavano sempre spagnolo ed era una bella comitiva. Un bel gruppo. Ho attraversato Catania anche quando ci giocavano tanti brasiliani. Parlo di César, Menegazzo e Jeda, e si creò tra noi una grande alchimia”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***