EX ROSSAZZURRI – Polito: “Catania, ecco le basi per ripartire”

L’ex portiere del Catania Ciro Polito, attuale Direttore Sportivo del Bari che ha portato brillantemente a termine la stagione riconducendo i biancorossi pugliesi in Serie B, interviene telefonicamente nel corso di Corner, su Telecolor. Queste le parole di Polito evidenziate:

“Ripartire non è mai semplice ma ad un certo punto è meglio ripartire che vivere sempre vicino alla morte, con l’agonia di non potere programmare. Secondo me andava fatto qualche anno prima, magari il Catania sarebbe già ritornato dove merita. Vedere il Catania in quelle condizioni è deprimente nei confronti di una città, di un popolo che vive di calcio e che recentemente ha vissuto otto anni di Serie A da grande protagonista. Catania merita rispetto per tutto. Le storie non si cancellano, una parte del mio cuore è sempre legata ad una città in cui sono vissuto fino a pochi anni fa. Quello che ha passato non è giusto, non è corretto. Giocando con i sentimenti di una città intera. Si sapeva che il Catania avesse dei grossi problemi e che certe persone non riuscivano a garantire quello che in quel momento serviva”.

“Adesso bisogna ripartire dalla D con una società solida, costruendo un grande Catania per il futuro, la squadra più forte di tutti prendendo l’esempio da Palermo e Bari. Puntando su giocatori che hanno voglia di accettare le condizioni della città. Se costruisci una corazzata la differenza alla lunga si vede in D. Con persone che conoscano la categoria, un direttore sportivo con gli attributi, non calciatori a fine carriera, bussando a tante società per prendere i migliori giovani per la D. Non pensando di prendere giocatori che poi saranno di C. Inquadrando una figura che si carichi sulle spalle la città di Catania anche con un grande allenatore. Queste sono le basi per ripartire”.

