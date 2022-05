EX ROSSAZZURRI: Rapisarda, Curcio e Di Molfetta in gol nella fase nazionale dei playoff di Serie C

E’ iniziata domenica la fase nazionale dei playoff che dovranno determinare la quarta promozione in Serie D. Le gare d’andata hanno registrato il successo del Palermo a Trieste (1-2) e del Cesena a Monopoli (1-2), la vittoria del Foggia ai danni della Virtus Entella (1-0), i pareggi maturati negli incontri Juventus Under 23-Renate (1-1) e Pescara-Feralpisalò (3-3).

Sono entrati nel tabellino dei marcatori tre ex calciatori del Catania. Al cospetto del Palermo, tra le fila della Triestina, uno dei migliori in campo è stato sicuramente il terzino Francesco Rapisarda, catanese cresciuto nelle giovanili rossazzurre autore del gol che tiene ancora vive le speranze (poche) alabardate in vista del match di ritorno al “Barbera”. Foggia, invece, esulta grazie alla realizzazione nel finale di Alessio Curcio, che ha vissuto pochi mesi con la maglia del Catania lasciando comunque il segno sotto la guida di mister Lucarelli qualche anno fa.

Ha trovato il gol anche Davide Di Molfetta, in quel di Pescara, facendo partire un gran tiro andato ad insaccarsi dove il portiere non poteva proprio arrivare. Di Molfetta, oggi in forza alla Feralpisalò, ai tempi del Catania si svincolò d’ufficio tramite il Collegio Arbitrale essendo l’unico nella rosa etnea ad avvalersi della scadenza della messa in mora, in virtù delle mensilità non saldate di gennaio e febbraio 2020.

