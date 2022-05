Il Consiglio Federale FIGC ha stabilito ufficialmente le date della campagna trasferimenti per la stagione agonistica 2022/2023. In relazione alla sessione estiva, via libera per i tesseramenti venerdì 1 luglio fino a giovedì 1 settembre, mentre quella invernale andrà in scena da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***