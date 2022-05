GUIDO CARBONI: “Moro farà bene anche in A. Catania, un pubblico del genere deve rientrare nel calcio che conta”

Luca Moro e Catania. L’allenatore Guido Carboni ne ha parlato durante ‘Stadio Aperto’, trasmissione di TMW Radio. Ecco quanto evidenziato: “Mi aspetto un giocatore pronto per il Sassuolo. E’ il posto migliore per poter diventare un giocatore affermato in Serie A, perchè ti permettono di crescere, ti aspettano e non a caso escono tanti ragazzi dal club neroverde. E’ un ambiente sano, dove fanno calcio con una mentalità ben precisa. Io penso che Moro farà bene, ne sono sicuro perchè lo conosco, l’ho seguito. Ha i mezzi per poter dire la sua anche in Serie A. Catania? Un pezzo di cuore è lì perchè conservo molti ricordi da avversario con tanti playoff disputati e numerose battaglie in Serie B. Allenavo in quegli anni Bari, Viterbese ed era sempre una grande emozione entrare allo stadio ‘Massimino’. Catania vanta un pubblico passionale che deve assolutamente rientrare nel calcio che conta”.

