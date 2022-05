LA GAZZETTA DELLO SPORT – Bosco (Catania Beach Soccer): “Un onore scendere in campo con i colori rossazzurri. Catania Calcio, servono 10 milioni e piano industriale almeno di 5 anni”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Uno sport che in città ha conquistato vette altissime, il Catania Beach Soccer presieduto da Giuseppe Bosco. Comincia la stagione ufficiale e lo stesso numero uno del club concede un’intervista a Giovanni Finocchiaro, per l’edizione locale de La Gazzetta dello Sport, con un’attenzione riservata anche alle vicende del Catania Calcio: “I colori rossazzurri? Per noi è un onore portare addosso quei colori. Siamo tifosi del Catania e può solo immaginare la gioia che ci dà nel vedere i campioni europei e mondiali che ingaggiamo scendere in campo per rappresentare quei colori. Non mi aspettavo che il Catania sparisse. Per me è stato straziante. In 47 anni di vita ho vissuto tutte le tappe di calcio recente: dal trionfo di Gangi col ritorno in C2 al 3-1 contro l’Inter di Mourinho, che rappresenta il punto più alto della storia sportiva recente. Da cittadino c’è da stare male al pensiero di dover ripartire e non si sa da quale categoria e con quali progetti. Spero che chiunque riesca a rilevare il club possa risalire la china, ma bisogna avere competenza e passione. Resto a disposizione della città per un consiglio su modi e tempi per portare avanti un progetto, ma oggi per il calcio a 11 servono 10 milioni e un piano industriale coperto almeno per 5 anni”.

