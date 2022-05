LA GAZZETTA DELLO SPORT: Catania, tra i tifosi si discute in maniera sempre più polemica del futuro

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

In attesa che maturino i tempi per la pubblicazione della manifestazione d’interesse approntata dal Comune e avallata dalla Federcalcio, a Catania si discute in maniera sempre più polemica del futuro del club. C’è chi lancia accuse a chi causato i danni che hanno portato al fallimento, chi sollecita il Comune, chi se la prende con la Federcalcio per un provvedimento per la comunità etnea che sarà discusso solo in piena estate. Segnali di insofferenza che si colgono in maniera evidente inasprendosi ogni giorno che passa. Sullo sfondo si agitano più gruppi che, per ora a parole, sarebbero interessati a iscrivere e registrare una nuova società e chiedere intanto la concessione dello stadio “Massimino” esibendo un piano industriale e una potenzialità economica adeguati al blasone della piazza.

