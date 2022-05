LA SICILIA – Andujar: “A Catania ho vissuto anni felici. Tornerà il calcio vero in una città che mi ha dato tanto”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Tra i tanti ex rappresentativi del famoso ‘Catania argentino’ spicca il portiere Mariano Andujar, attualmente in forza all’Estudiantes, che ha parlato dell’amore verso Catania e la sua gente:

“Con Izco, Spolli, Bergessio, Papu Gomez e altri ex compagni abbiamo un gruppo Whatsapp molto attivo! Ripensiamo a quegli anni felici, ci divertivamo e per questo arrivavano i risultati. Abbiamo ancora tutti un rapporto speciale. Il fallimento mi ha fatto malissimo perchè so dei tifosi e soprattutto dei lavoratori, professionisti che conosco e purtroppo hanno perso il lavoro. Loro sono quelli che si vedono meno, ma sono sempre stati importanti. Mi dispiace per questa città che ama il calcio. Qualcuno lo rimetterà in piedi, non so quando, ma ne sono sicuro”.

“La mia gioia più grande in rossazzurro? Le vittorie contro la Juventus e l’Inter del Triplete, ma soprattutto la nascita di mio figlio. E quei 6 mesi con Mihajlovic furono clamorosi, eravamo quasi spacciati ma lui ci diede una spinta incredibile. Mi auguro si riprenda completamente. Mister Maran? Persona che si fa voler bene da tutti, molto competente e aperta al dialogo, ho avuro la fortuna di avere allenatori forti. Catania mi ha spinto e dato tanto, non sono stato sempre impeccabile ma credo di aver lasciato un ricordo positivo. Devo presto tornare per andare a trovare amici e respirare di nuovo la bellissima atmosfera della città”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***