LA SICILIA – Ass. Parisi: “Nuovo Catania, la situazione si sbloccherà”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Resto fiducioso, la situazione si sbloccherà ma prima bisognerà avere una risposta dalla FIGC”. Queste le parole dell’assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi che non perde ottimismo e fiducia. Segno che qualcosa in fondo si sta muovendo, anche se per il momento risulterebbero solo contatti informali con gli investitori. Attendendo il 18 maggio, data in cui la Federcalcio dovrebbe dare al Comune una risposta in merito alla richiesta di partecipazione di un nuovo Catania Calcio al campionato di Serie D. Si ritiene che la FIGC darà il suo ok perchè al di là delle vicissitudini e degli errori imperdonabili che hanno portato il club al fallimento, Catania resta una grande piazza con un glorioso passato.

