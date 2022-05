LA SICILIA – Ass. Parisi: “Lavori ‘Massimino’, non ci saranno ritardi. Campo Nesima, questione di dettagli minimi”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi fa il punto della situazione in merito alle condizioni del campo di Nesima e dello stadio “Angelo Massimino” ed ai preannunciati lavori di riqualificazione:

“A breve cominceranno i lavori di rinnovamento di tribune, spogliatoi, tribuna stampa, quando sarà possibile del manto erboso. Sono a disposizione 5.9 milioni di euro, fondi comunitari che ci permetteranno di consegnare ai nuovi acquirenti uno stadio funzionale e rimodernato. Erba alta? Gli addetti alla manutenzione in questi giorni hanno provveduto a tagliare il manto. Quando giocava il Catania era un compito del club, adesso siamo intervenuti noi come Comune, in attesa che venga pubblicato il bando per l’assegnazione dei lavori a una ditta specializzata. Non ci saranno ritardi, a giorni verrà pubblicato l’annuncio, poi si provvederà ad assegnare l’opera ad una ditta. Manto erboso che verrà trasformato in un misto di naturale e sintetico? Non vogliamo privare il Catania che verrà del proprio impianto, dunque se gli interventi sul fondo saranno radicali, verranno rinviati alla fine della stagione agonistica ventura”.

In merito al campo di Nesima, invece: “I lavori all’interno sono stati completati, serve rinfrescare qualche parete ma è questione di dettagli minimi ormai. La ditta deve consegnare i lavori, sistemando l’esterno che è l’ultimo particolare in ordine cronologico da curare. Sarà completato in tempo per ospitare, eventualmente, allenamenti della squadra di calcio o altri club che devono organizzare e svolgere attività in quella struttura”.

