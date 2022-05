LA VECCHIA: “Catania, i tifosi non credono più a nulla ma aspettiamo speranzosi il 18 maggio”

Intervento di Tino La Vecchia – tifoso del Catania, scrittore ed opinionista – nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television: “Non ci dovrebbero essere problemi per una ripartenza del Catania dalla D. E la squadra dovrà vincere il campionato, cosa non facile. Ci vorranno 3-4 milioni di euro, si aspetta un gruppo imprenditoriale serio che dovrebbe completare la missione facendo ritornare il Catania in C. Di giovani ce ne vorranno in rosa almeno 12, una squadra che si rispetti deve avere due uomini per ruolo. Il Catania fallito aveva già dei giovani, magari si potrebbe anche recuperare qualcosa da lì. Aspettiamo con pazienza il 18 maggio. So che il tifoso ha una grande delusione, non crede più a niente ed è normale. Ma ne abbiamo viste tante, ormai aspettiamo con la speranza che si possa rinascere”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***