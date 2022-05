PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Baldini, non ci sono più aggettivi per descriverti…”

I Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri della Curva Sud del “Massimino”, elogia l’operato di mister Francesco Baldini che ha realizzato l’impresa di centrare i playout in Serie B con il Vicenza: “Non ci sono più aggettivi per descrivere quest’uomo, sta per portare in salvo una squadra praticamente spacciata per gran parte del campionato. Manca solo l’ultimo ostacolo a separarlo dall’obiettivo. Catania ti Ama mister, e siamo sicuri che prima o poi ci incontreremo di nuovo”. E’ sempre più evidente la stima e l’affetto che il popolo rossazzurro continua a manifestare nei confronti del tecnico di massa. Chissà se davvero, un giorno, le strade col Catania si incroceranno di nuovo. Una cosa è certa: Baldini è rimasto nel cuore dei tifosi etnei.

