PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Bando pubblicato dovere istituzionale. Investitori, adesso dimostrate di meritare Catania”

I Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri della Curva Sud del “Massimino”, commentano sui social la pubblicazione dell’avviso volto alla raccolta di manifestazioni d’interesse per il rilancio del calcio a Catania. Attendendo fatti concreti:

“Il bando è stato pubblicato, bene. Niente più e niente meno del vostro dovere istituzionale. Quando la finiremo a Catania di fare festa per ogni piccola cosa, sarà sempre troppo tardi. La parte riguardante lievitare intromissioni siggine o pulvirentiane è rimasta nebulosa e strettamente legata alla norma Noif che esclude chi ha ricoperto ruoli societari. In molti che hanno fatto il recente male del potrebbero entrare dalla finestra in un secondo momento, non per forza figurare nell’immediato futuro nell’organigranna che sarà. Nessuna palese opinione ostativa in merito è stata avanzata da nessuno, solo un lasciare intendere non messo nero su bianco. Vedremo.

Come vedremo cosa ne verrà fuori dal non voler includere una commissione e che aiuti a valutare e suggerire una scelta. Vero, la scelta ultima sarà a firma del sindaco facente funzioni Bonaccorsi, ma in una situazione che riguarda un bene così rilevante a livello socio-sportivo, un’opinione in più non avrebbe fatto male a nessuno. Dicono di avere competenze bastevoli in ogni settore che riguarda la scelta, vedremo se saranno all’altezza. Da adesso contano i fatti. I fatti riguardante i lavori allo stadio, i fatti che deriveranno dal loro approccio a chi si proporrà per far rinascere il calcio a Catania.

Già, i pretendenti. Nomi, cordate, fondi esteri, nazionali o nostrani. Da adesso i lor signori devono muoversi e smetterla con moine e abbozzi. Aspettavano il bando? Adesso il bando c’è. Se anche il termine ultimo per presentarsi saranno le ore 13 del 18 giugno, non si aspettino gli ultimi giorni. Non fate i Mancini della situazione, vah. Avete avuto oltremodo tempo per studiare le noif, preparare organigrammi, racimolare fondi e stilare business plan. Niente scuse di preparativi vari, sono ammessi solo dei perfezionamenti in base ai termini del bando. Chiacchiere zero. Servono fatti e serietà. Le pagliacciate sono andate già in onda dal luglio 2020 fino al 21 aprile. Direi che è stato più del necessario. Per perfezionare le vostre offerte, 21 giorni sono più che sufficienti. Investite forte e bene e a lungo termine, altrimenti desistite. Catania deve essere meritata, non è Catania che deve meritarsi voi”.

