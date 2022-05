SERIE C – Papagni: “Taranto, Pellegrino sarebbe un grandissimo colpo”

A Taranto continua a circolare l’ipotesi Maurizio Pellegrino per l’affidamento di un ruolo dirigenziale all’interno del club. Aldo Papagni, ex allenatore rossoblu, parla così dell’eventualità ai microfoni del Quotidiano di Puglia: “Ritengo che per il Taranto sarebbe un grandissimo colpo: si tratta di un ex allenatore che ricoprirebbe il ruolo di responsabile dell’area tecnica e che, probabilmente, andrebbe ad affidarsi a un tecnico giovane e in rampa di lancio che, per di più, avrebbe già in casa, vale a dire mister Laterza. Credo che sia questa la nuova frontiera del calcio: un ds differente rispetto ai parametri standard, la cui presenza può agevolare la crescita di un mister predestinato. Pellegrino, inoltre, a Catania ha realizzato un miracolo in condizioni complicatissime”.

