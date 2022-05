SERIE C – Si rivede l’ex Catania Delli Carri: “Finale playoff sarà Padova-Catanzaro”

Ha scontato poco meno di 4 anni di pena ricevendo la grazia dal numero uno della FIGC Gabriele Gravina con 4 mesi di anticipo, in relazione all’inchiesta ‘Treni del Gol’. Nel 2020 l’ex dirigente del Catania Daniele Delli Carri ammise di non vedere l’ora di tornare operativo, dichiarando a Tuttosport che “la grazia ricevuta mi ha fatto piacere perché è il segnale che ha riconosciuto la mia buona condotta, nel frattempo mi sono aggiornato con l’obiettivo di farmi trovare pronto per la prossima esperienza”.

I ‘Treni del Gol’ che hanno fatto deragliare il Catania rappresentano ormai solo un lontano ricordo per lui, che si esprime così sulla lotta nei playoff di Serie C, ai microfoni di Rete8 nel corso della trasmissione ‘Solo Calcio’: “Vedo in finale Padova e Catanzaro. Mi piace tanto il Monopoli. Palese la mano del suo allenatore, Alberto Colombo”. Delli Carri, inoltre, dispensa consigli sull’operatività della figura del Direttore Sportivo: “In una società il progetto tecnico spetta al d.s. che poi deve condividere il tutto con la proprietà. Quando un club decide di assumere un direttore, deve farlo lavorare per poterlo giudicare a fine stagione”. Delli Carri fu scelto a Catania da Pulvirenti e Pablo Cosentino nella stagione 2014/15, rivoluzionando la rosa nel mercato invernale. L’epilogo lo conosciamo tutti e grida ancora rabbia nella tifoseria etnea, che in quegli anni visse l’inizio della fine.

