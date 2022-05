STAMPA PUGLIESE: “Bari, interessa Moro in caso di cessione in prestito”

Nei giorni scorsi Gionatha Spinesi lo ha suggerito al Bari, qualora il Sassuolo decidesse di cederlo in prestito. Chissà che proprio il Bari non sia il prossimo club di Luca Moro. Secondo quanto riporta la redazione di tuttobari.com, il profilo dell’ex attaccante del Catania è da tempo apprezzato e monitorato dal Direttore Sportivo Ciro Polito. Già a gennaio la società biancorossa aveva manifestato interesse, ma le cifre dell’operazione non rientravano nei parametri del club. “La situazione è però cambiata – si legge – con l’acquisto dell’attaccante da parte del Sassuolo, protagonista di un investimento importante (circa 4 milioni più bonus). Il classe 2001 partirà in ritiro con il club emiliano ma nel corso del mercato è probabile una sua cessione in prestito, con la Serie B meta più concreta. Occhio, dunque, ai galletti che potrebbero rifarsi sotto con maggiore concretezza e possibilità di successo”.

