TITOLO SPORTIVO: Comune-Figc, che confusione! Il tempo è denaro, non va sprecato

“Con Gravina ci siamo fatti una lunga chiacchierata. Il Presidente ha demandato qualsiasi decisione al Consiglio Federale che si terrà intorno al 18 maggio”, parole dell’assessore allo sport Sergio Parisi rilasciate a fine aprile, ai microfoni di Telecolor – Sicilia24, in merito alla eventuale concessione di un titolo sportivo per la città di Catania in Serie D. Da qui il percorso è proseguito aspettando il 18 maggio come possibile data risolutiva, in realtà i tempi federali sono altri. Lo stesso assessore Parisi, come anche dichiarato nei giorni scorsi a Video Regione, ha precisato che il numero uno FIGC Gravina si è sentito “con il sindaco facente funzioni ribadendo la necessità di arrivare almeno a fine giugno”. Nelle ultime ore, però, Roberto Coramusi, responsabile del settore relazioni esterne e istituzionali della FIGC, intervenuto a La Sicilia ha sottolineato: “Ci sono tempi da rispettare e solo tra fine luglio e i primi giorni di agosto si potranno avere certezze”. Aggiungendo: “Non è ovviamente scontato che possa essere assegnata la Serie D, non esiste insomma alcun obbligo”, parole anche queste che stonano con la “certezza della D” ventilata dall’amministrazione comunale.

Sarebbe meglio, allora, non avventurarsi sulle date e non sbilanciarsi sugli esiti di una procedura che si presenta, in realtà, piuttosto articolata e complessa. Molto dipenderà dalla consistenza dell’eventuale progetto tecnico che una nuova società è pronta ad assicurare. E qui scatta la funzione di garante del Comune, chiamato a pubblicare l’avviso esplorativo di manifestazioni d’interesse, impropriamente definito ‘bando’, individuando il soggetto giuridico ritenuto più idoneo a sposare la causa Catania Calcio. Questa potrebbe essere la settimana clou in tal senso, bisogna fare presto e bene perchè finora si è perso del tempo prezioso. Dopo le note vicissitudini societarie che hanno cancellato il calcio a Catania, non ci si può far trovare nuovamente impreparati.

