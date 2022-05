TORRE DEL GRIFO (Sondaggio): giusto che il nuovo Catania si riappropri della sua casa?

Per anni è stata la casa del Calcio Catania, il fiore all’occhiello della società rossazzurra. L’ex dirigente degli etnei Pietro Lo Monaco la considerava “il nostro Ibrahimovic”. Poi, man mano che il Catania faceva registrare risultati disastrosi fino a sprofondare in Serie C, Torre del Grifo è diventato una zavorra da gestire sul piano economico. Costi insostenibili per un club militante in Lega Pro ed in evidente difficoltà finanziaria.

Oggi il Catania Calcio non esiste più ed anche il centro sportivo attende di conoscere il proprio destino. Ci sono varie scuole di pensiero relative al Village. C’è chi lo ritiene imprescindibile nell’ottica di una nuova proprietà, altri che ne farebbero definitivamente a meno considerando che l’Elefante ripartirebbe dalle serie minori. Altri ancora “congelerebbero” il discorso in attesa di un ritorno del Catania nel calcio che veramente conta.

A proposito di questa tematica, chiediamo al popolo rossazzurro un parere. Giusto che il nuovo Catania si riappropri, in qualche modo, del centro sportivo? Esprimi la tua preferenza attraverso il sondaggio proposto da TuttoCalcioCatania.com. Vota cliccando in basso su “invia”, dopo avere selezionato l’opzione desiderata:

Caricamento…

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***