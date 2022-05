ULIVIERI (Pres. AIAC): “Baldini ha tenuto la barca a galla a Catania, coraggioso ad accettare Vicenza”

Renzo Ulivieri, Presidente nazionale dell’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio), direttore della scuola federale a Coverciano e anche tecnico della squadra femminile del Pontedera, elogia l’ex allenatore del Catania Francesco Baldini, ora seduto sulla panchina del Vicenza che spera di vincere i playout in Serie B contro il Cosenza. Queste le sue parole al Giornale di Vicenza: “Baldini più bravo come calciatore o allenatore? E’ stato pure mio giocatore al Napoli, ha fatto bene. Non giocò tantissimo, un girone, perché si infortunò a un ginocchio. Difensore di qualità normale, ma la differenza la faceva con la testa e la determinazione. Se poi parliamo della persona, è leale e parla molto chiaro, sa dire le cose, con i toni che servono a seconda delle situazioni. Intanto come tecnico ha fatto tutta la trafila, che è importante, e poi lo vedo bene perché quel che conta di più oggi è intuire i cambiamenti e lui non è rimasto ai suoi tempi, che pure non sono neanche lontani visto che è giovane, ma si è adeguato ai mutamenti del calcio. A Catania ha saputo tenere la barca a galla, poi ha avuto grande coraggio ad accettare Vicenza perché di tempo ne aveva pochissimo”.

