ACCADDE OGGI: 16 giugno 2006, “Re” Giorgio approda a Catania

“Il Calcio Catania S.p.A. comunica che è stata perfezionata l’intesa con l’U.S. Catanzaro per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Giorgio Corona”. Era il 16 giugno 2006, fu una grande scommessa per la società etnea neopromossa in Serie A l’acquisto dell’attaccante palermitano classe 1974 che per la prima volta nella sua carriera ebbe la possibilità di mettersi in mostra nel massimo campionato.

Il Catania prelevò Corona a titolo definitivo sulla base di 600mila euro. Il giocatore siglò 7 reti ai piedi dell’Etna. Tra queste rimarrà sempre impressa nella mente di Corona, in particolare, quella realizzata in occasione del debutto in A, che valse la vittoria sul campo del Cagliari. Corona ha lasciato un buon ricordo sotto il vulcano nonostante abbia giocato in rossazzurro per una sola stagione.

VIDEO – ALCUNI DEI GOL SIGLATI IN CARRIERA DA CORONA

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***