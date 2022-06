ACCADDE OGGI: 18 giugno 1983, Crialesi-gol e la A si avvicina per il Catania

18 giugno 1983. Appuntamento con gli spareggi promozione per il Catania allo stadio Olimpico di Roma. C’è da superare l’ostacolo Como per alimentare le speranze di Serie A. Sfida difficile al cospetto di un avversario avente in rosa giocatori di livello per la cadetteria. L’equilibrio sul rettangolo verde regna sovrano, le due squadre se la giocano ad armi pari fino ad arrivare all’episodio risolutivo: la rete al 70′ di testa dell’attaccante classe 1958 Angelo Crialesi permette all’Elefante di piegare la resistenza comasca.

Realizzazione pesantissima per la formazione guidata da Gianni Di Marzio, prima del successivo 0-0 tra Cremonese e Como che diede ai rossazzurri la possibilità di avere a disposizione due risultati su tre per l’approdo nella massima categoria, in occasione del confronto decisivo con i forti grigiorossi che regalò al Catania la A davanti a 40mila catanesi entusiasti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***