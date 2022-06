ACCADDE OGGI: 27 giugno 2007, un “eroe” rossazzurro lascia Catania

27 giugno 2007, un eroe della storia del Calcio Catania lascia la società rossazzurra per trasferirsi a titolo definitivo al Livorno. Si tratta dell’ex attaccante Fausto Rossini che i tifosi dell’Elefante ricordano per avere contribuito in maniera decisiva al raggiungimento della salvezza nella stagione 2006/2007. Il Catania mise ko il Chievo per 2-0 in occasione dell’ultima giornata di Serie A: le reti di Rossini e Mauro Minelli allo stadio “Dall’Ara” di Bologna condannarono i clivensi alla retrocessione in B regalando agli etnei una salvezza quasi insperata. Rossini concluse la breve avventura siciliana con all’attivo 17 presenze e due gol realizzati.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***