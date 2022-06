ASS. PARISI: “Catania, Massimino da lassù ci darà la spinta per ripartire”

Oggi, sabato 11 giugno, è stata inaugurata presso la Galleria di Arte Moderna di Catania, in via Castello Ursino 26, la mostra “Angelo Massimino, una vita per Catania”.​ Una esposizione fotografica dal grande significato sociale per ricordare attraverso immagini inedite e di carattere familiare la figura del ‘Presidentissimo’. Riportiamo le parole più significative, a commento dell’evento, dell’assessore allo sport Sergio Parisi:

“Ricordo quando ero minorenne e vedevo le partitelle del giovedì al Cibali vivendo la promozione in Serie A con Gianni Di Marzio. La mia generazione ha vissuto quell’evento straordinario che ha avvicinato tante persone al Catania. Come non ricordare le prime vittorie a Verona, Lecce, i vari Cantarutti, Mastalli, oppure quando, a Roma, conquistati gli sparegi siamo scesi tutti in campo lanciando in area il Cavaliere. Un ricordo straordinario che si lega a quelli che sono i momenti che adesso vive la Catania calcistica. Il Cavaliere ci guarda da lassù e ci darà la spinta perchè io da buon dirigente sportivo guardo sempre il bicchiere mezzo pieno. Lo sport è il fiore all’occhiello della nostra città. La storia dello sport catanese è legata anche al Calcio Catania e ci dà la forza per andare avanti. E la vicenda del Catania sono certo che si concluderà in maniera positiva. Bisogna ripartire dal trascorso del Catania di Massimino, che fu contestato come i presidenti che si sono susseguiti ma sarà ricordato come la persona sanguigna che ha combattuto ed è morta per il Catania. Un sacrificio diventato anche un simbolo di noi tifosi che combattiamo per la nostra maglia, per il Calcio Catania”.

